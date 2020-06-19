Son dakika haberler... AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler." dedi ve AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na adayının Mustafa Şentop olduğunu duyurdu.

Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler.

Mustafa Şentop 2. dönem itibariyle de aday olacak. Süreç 2 Temmuz'da başlıyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN İLK AÇIKLAMA



AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop, sürece dair şu açıklamalarda bulundu:



Meclis Başkanlığı, Başkanlık Divanı ile ilgili seçimler yapılıyor. 2018 seçimlerinden sonra Meclis Başkanlığı seçimi yapılmıştı. İlk dönem 2 yıl ikinci dönem 3 yıl devam ediyor. 12 Temmuz’da ilk dönem tamamlanmış olacak. İç tüzüğe göre o tamamlanmadan 10 gün önce süreç başlıyor. 3 gün adaylık süreci, 5 gün seçim süreci. Resmi takvim 2 Temmuz’da başlıyor. 6 Temmuz itibari ile de seçim süreci. Tabi bu konu ile ilgili istişareler yapıldı. Nihayetinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu.



Sayın Bahçeli ile bir görüşmemiz oldu. Ana gündem maddesi Meclis Başkanlığı seçimi idi. Sayın Bahçeli desteklerini sundular.



Daha önce toplam 10 kişi demiştik. Son arkadaşımızla birlikte 11 oldu. Bunlardan 7’si iyileşti. Onlarla temas halinde olan bütün arkadaşlarımızın testleri yapıldı. Bu temas testi olanların hiç birisi pozitif çıkmadı. 4 kişi ile ilgili tedavi süreçleri devam ediyor.



Sayın Binali Yıldırım hem siyasi hareketimizin hem de bizim büyüklerimizden kendisi her zaman çok ciddi bir duruş ortaya koydu. Ciddi siyasi kriz dönemlerinde çok ciddi bir duruş ortaya koydu. Dünkü açıklamasında kendisi de böyle bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tecrübelerinden her zaman istifade edeceğimizi de belirtmek isterim.







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