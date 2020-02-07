MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... AK Partili 6 isimden Başbuğ hakkında suç duyurusu
GeriGündem Son dakika haberler... AK Partili 6 isimden Başbuğ hakkında suç duyurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... AK Partili 6 isimden Başbuğ hakkında suç duyurusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elitaş'ın ifadeleri şöyle:

İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak.

FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmuştur sözleri nedeniyle Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz.

Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar.

Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahmen Müfit Yetkin. 6 kişinin imzası var zaten bu önergelerde.
Bizim FETÖ’nün siyasi olduğumuz suçlamasından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz.

Açıkçası şu anda parlamenter olan milletvekili arkadaşlarımızın bu işi çok iyi düşünmesi lazım.

Türkiye parlamentonun kapatıldığı ve bombalandığı dönemleri yaşayan nadir ülkelerden biridir.

Parlamentoyu bombalayan bir terör örgütünün faaliyetini yeni gördük.

Şimdi parlamentoyu itibarsızlaştırmak için yapılan bir icraat olduğunu siyasetçi arkadaşlarımızın görmesi lazım.

O gün söylediğimiz bu önergede ittifak yaptığımız arkadaş eski bir baro başkanıdır, eczacı değildir. Önergeye 'evet' deyip kanun görüşülürken o zamanki genel başkanın haberinin olmaması mümkün değildir.

Demek ki bir gün Sayın Baykal’a telefon gitmiş Sayın Baykal da buna şiddetli bir şekilde itiraz etmişti.

Geçmişte CHP Genel Merkezi'ni telefonla uyaranlar herhalde şimdi CHP’deki birilerini de hızlı bir şekilde uyarmıştır.

O gün danışma kuruluna imza atan bugünkü genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bizim aklımızda olmayan ta arka sıralardaki bir kanuni düzenlemeyi, Sayın

Baykal’ın 23 Haziran tarihindeki grup konuşmasında yaptığı çağrı sonucu bu işlem başlamıştır.

 Ayrıntılar geliyor...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle