Son dakika haberler: Ağrı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
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