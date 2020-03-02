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Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... ABD'li Jeffrey ve Craft Ankara'da

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ı taşıyan uçak saat 16.10'da Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Craft ile Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı. Çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine Craft, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. ABD'li heyet, yarın Ankara'da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

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