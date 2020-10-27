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Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... ABD Konsolosluğu çalışanına 5 yıl hapis cezası

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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızı ve eşi ise beraat etti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, FETÖ terör örgütüne bilerek isteyerek yardım suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızı ve eşi ise beraat etti.

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