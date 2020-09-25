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DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 6-8 Ekim soruşturması... Başsavcılık: 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir."

Ayrıntılar geliyor...

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