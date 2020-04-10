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Haber Giriş: 10.04.2020 - 15:15,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 2020 MSÜ Sınavı 14 Haziran'a ertelendi

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Son dakika haberler... 2020 MSÜ Sınavı 14 Haziran'a ertelendi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." açıklamasını yaptı.

13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020 MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

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