Son dakika haberler... 11 yıl sonra dosya yeniden açıldı! Hatice Özkaçak'ın ölümüyle ilgili şaşırtıcı gelişmeyi Müge Anlı duyurdu
Kars'ta yaşayan Hatice Özkaçak'ın 2009 yılındaki ölümünden 11 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Müge Anlı canlı yayında Hatice Özkaçak'ın ölümüyle ilgili bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan Kenan Özkaçak'ın daha önce yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" dediği ortaya çıktı.
Kars'ta yaşayan Hatice Özkaçak, 2009 yılında hayatını kaybetmiş ve yaşlı kadının vefatı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçmişti.
Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak annesinin öldürülmüş olabileceğini söyleyerek Müge Anlı'nın programına başvurdu. Gelen ihbarların ardından dosya yeniden açıldı ve Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Cinayetten 11 yıl sonra yaşanan şaşırtıcı gelişmeyi, Müge Anlı canlı yayında açıkladı.
Kenan Özkaçak, bu sabah gerçekleştirilen operasyonla yengesi Hatice Özkaçak'ı öldürdüğü gerekçesi ile yaşadığı köy evinde gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Kenan Özkaçak, Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kenan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından da adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan Özkaçak'ın yengesiyle ilgili olarak "Annemden çok severim, annem gibidir" demişti. Özkaçak birazdan hakim karşısına çıkacak.
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