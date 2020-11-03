Son dakika haberi... Ünlü profesör Necmettin Ünal koronavirüs aşısı olmuştu! Deneyimlerini yazdı

“COVID-19 ile alakalı bugün 200 kadar aşı üzerinde araştırma yapılmaktadır. Benim olduğum aşı Alman BioNTheck firması tarafından geliştirilen mRNA aşısıdır. Firmanın kurucusu Almanya’da yaşayan bir Türk Profesör ve eşidir. Çin’de dağıtımı için Fosun Pharma firmasıyla, diğer ülkelerde dağıtımı için Pfizer firmasıyla anlaşma yapılmıştır.

Geliştirilen aşı ile alakalı olarak klinik öncesi çalışma ve araştırmalar Ocak ayından bu yana yürütülmektedir. Faz 1/2 araştırmaları ABD ve Almanya’da gerçekleştirilmiştir. Faz 1/2 araştırma sonuçlarına göre BNT162b2 aşısının yeterli hücresel ve hümoral bağışıklık oluşturduğu, yeterli güvenirliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Yayından hemen sonra ABD ve İngiltere ile aşı temin sözleşmeleri imzalanmıştır. Faz 2/3 araştırmaya tüm dünyadan 150 merkezin ve 44.000 gönüllünün katılımı planlanmıştır. ABD dışındaki merkezler arasında Almanya, Arjantin, Brezilya ve Türkiye bulunmaktadır. Gönüllülere 21 gün ara ile 2 aşı uygulaması yapılacaktır. Ülkemizdeki 9 merkezden de toplam 500-1000 denek araştırmaya katılacaktır. Firmanın en son bilgilendirmesine göre bu fazdaki araştırmaya şu ana kadar 42 bin kişi dahil edilmiş ve yaklaşık 36 bini ikinci aşı dozunu da almış durumdadır.. Aşının uygulanması ile alakalı olarak kısa ve uzun vadeli yan etkilerin oluşma olasılığı bulunmaktadır. Kısa vadeli yan etkiler arasında ateş yükselmesi, aşı yerinde kızarma ve şişlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ishal, kusma, öksürük, nefes darlığı, eklem ağrısı, kas ağrısı, üşüme yer almaktadır. Bunlar genellikle COVID-19 belirtileri veya bir enjeksiyon sonrasında görülebilen yan etkilerdir. Uzun vadeli yan etkiler ile ilgili şu anda bir öngörü mevcut değildir.

‘İKİ SENE TAKİP EDİLECEĞİM’

Yaklaşık 2 aydır ülkemizdeki tüm merkezlerde olduğu gibi Ankara Üniversitesi’nde de gerekli planlamalar yapılmaktaydı. Bizim üniversitemizde yaklaşık 500 gönüllü denek başvurusu oldu. Başvuru sırasına göre 56 gönüllü araştırmaya dahil edildi. COVID-19 ile alakalı gelişmeleri baştan beri takip ediyorum zaten. Bunlara ek olarak, yoğun bakımcı olmam nedeni ile COVID-19 olma olasılığım oldukça yüksektir ve güncel şartlar altında kendimi bir süre daha koruyabilmek adına diğer önlemlere harfiyen uymaya ek olarak yapılacak en iyi uygulama başarılı bir aşı ile bir an önce aşılanmaktır ki şu anda benim için en olası olan BioNThech aşısıdır.

Aşı, çok ince ve kısa bir iğne ile yapılan kas içi enjeksiyondu. Bir çok enjeksiyona göre çok daha rahat, ağrısız denilebilecek düzeyde bir enjeksiyon oldu. Bunda iğnenin yapısı, ilacın yakıcı olmaması ve tabii ki enjeksiyonu yapan hemşire arkadaşımızın tecrübesi önemli etken oldu. Aşının yapılmasından önce TV programları, gazeteler ve sosyal medya hesabımda da aşı araştırmasında gönüllü denek olacağımı bildirmiştim. Benim aşı olmamdan 2-3 gün önce benim gibi denek olan bir kişiden aşı sonrası kolunu kullanamadığı, ciddi ağrı oluştuğu bilgisi geldi. Aşıyı kullanmadığım kolumdan olmamı önermekteydi. Ben de sol omuzumdan aşı oldum. Zaten bu uygulama genel bir kuraldır. Ancak ben benzeri bir yan etki ile karşılaşmadım. Şişlik ve kızarma bile olmadı. Aşı sonrasında normal yaşantımı sürdürdüm ve sürdürmeye devam etmekteyim. Aşı ile ilgili tek hatırlamam gereken şey her akşam günlük bilgilerimi aşı merkezi ile paylaşmak. Bundan sonra araştırmada planlandığı gibi giderek azalan sıklıkta olmak üzere bilgi paylaşımına, kan ve diğer örneklerin alımına devam. Beni iki sene boyunca takip edecekler.

Her akşam bilgi veriyor

Aşırı sonrasında günlük yaşantısını sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Necmettin Ünal, her akşam günlük bilgilerini aşı merkezi ile paylaşıyor. Prof. Dr. Ünal, iki sene boyunca takip edilecek.