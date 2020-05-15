Son dakika haberi: Üfürükçüden virüs bulaştı iddiası çok konuşulmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Kayseri’de ‘üfürükçüden virüs kapan köy’ haberi asılsız çıktı. İddialara konu olan Yemliha Mahallesi’nde, taziye evine giden 35 kişinin burada virüs kaptığı belirlendi. Olay Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın paylaşımıyla gündeme geldi. Altınkaya paylaşımında “Halen kısmi karantina uygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de ‘okuyup-üflemesi kuvvetli’ olan bir kadın. Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de ‘okuyup-üflemesini’ istiyor. O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi?” ifadelerini kullandı.

Konu, sosyal medyada da gündem oldu. Ancak iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Ulaştığımız Kayseri Tabipler Odası ‘bu konuda açıklama yapmayacağını’ belirtti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’na ise ulaşılamadı.

MUHTAR: ÇOK ÜZÜLDÜK

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, 30 Nisan’da Halil Bayram (65) kalp krizinden vefat etti. Onun taziyesine gelenlerden 35 kişiye de virüs bulaştığı tespit edildi. Köyde inceleme yapan filyasyon ekipleri bazı evleri karantinaya aldı. Yemliha Mahallesi Muhtarı Ömer Topal,“Yemliha’da virüsün üfürükçü bir kadın tarafından yayıldığı haberi tamamen asılsızdır. Yapılan yorumlar mahallemiz sakinlerini derinden üzmüştür. Bu haberin asılsız olduğu aile sağlığı merkezimiz tabipleri ve il sağlık müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından da teyit edilmiştir” diye konuştu.