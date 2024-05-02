Son dakika haberi... Türkiye, İsrail ile olan tüm ticaretini durdurdu

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da açıkladığı İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararının ardından, bugün yayınladığı yeni açıklamada her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurdu.

"ÜLKEMİZ İLK GÜNDEN BU YANA FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMUŞTUR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 35 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği ve 78 bin Filistin vatandaşının yaralandığı belirtilerek, "Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını kullanmıştır. Ülkemiz ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koşmuş, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemiler ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırmış, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

"İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİ TÜM ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE DURDURULMUŞTUR"

İsrail'in hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bıraktığı ve insani yardımları engellediği ifade eden açıklamada, "Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin’deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" denildi.

'TEDBİRLER KESİN VE KARARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANACAK'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir."