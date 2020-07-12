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Haber Giriş: 12.07.2020 - 01:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Suriye'ye insani yardımlar yeniden başlayacak!

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Son dakika haberi... Suriye'ye insani yardımlar yeniden başlayacak!
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Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesini 2 kez veto etmesinin ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardımların 1 yıl devam etmesi konusunda anlaşma sağladı.

Son dakika haberi... BMGK, Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların girişine olanak sağlayan mekanizmayı görev süresinin dolmasının ardından 5'inci girişimde yenileyebildi.

Almanya ve Belçika tarafından BMGK'ye sunulanan karar tasarısına 13 ülke destek verirken, Rusya, Çin ve Dominik Cumhuriyeti çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın vetosunu önlemek ve mekanizmanın yenilenebilmesi için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan vazgeçti, yardımların yapıldığı sınır kapısı sayısı 1'e indirildi.

Karara göre, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame yardımların girişine kapatılırken, Cilvegözü karşısındaki Babülhava 1 yıl daha açık tutulacak ve insani yardımlar yeniden başlayacak.

BM Babüsselame'den, Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyordu, açık kalacak Babülhava'dan ise İdlib'de 2,8 milyon kişiye yardım gönderiliyor.

Suriye'ye insani yardımlar daha önce 4 sınır kapısı üzerinden yapılırken, Rusya geçen sene Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarını da yardımların girişine kapatmıştı.

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