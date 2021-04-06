Son dakika haberi: 6 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.





5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 245 bin 496 olarak açıklarken, 42 bin 551 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 193 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 25 bin 627 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 130 bin 977 olarak açıklamıştı.

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