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Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Şişli'deki darp görüntüleri tepki çekmişti! Şüpheli üçüncü kez adliyeye sevk edildi

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İstanbul Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan M.H.B., 3'üncü kez adliyeye sevk edildi.

Şişli'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından darp edildi. Darp raporu alan Erçakar, M.H.B. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuğba Erçakar, kendisine yönelik tehditlere devam etmesi üzerine M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu. Bunun üzerine dün gözaltına alınarak ifadeye çağrılan şüpheli, Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

3'ÜNCÜ KEZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcının, sorgu işlemini bugün yapacağını belirtmesi üzerine M.H.B., bu kez de Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. M.H.B., bu sabah polis merkezinden çıkarılarak 3'üncü kez adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... Şişlideki darp görüntüleri tepki çekmişti Şüpheli üçüncü kez adliyeye sevk edildi

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