Son dakika haberi: Salih Tatlıcı'nın mezarında şok mektup! 'Nurten'in peşine adam taktılar'

Mirasçıları davalık olan merhum iş insanı Salih Tatlıcı'nın Sarıyer'deki mezarına ikinci eşi Nurten Tatlıcı'ya iletilmesi için bırakılan tehdit mektubuna ulaşıldı. Bilgisayar çıktısı olan o mektupta "Ayağınızı denk alın. Gün gün, saat saat nereye gittiğini ve ne yaptığını takip ettiriyorlar. Size tavsiye. Bir an önce oturun, konuşun, anlaşın ve bu işi çözün... Taleplerini kabul edin" deniyor.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; Savcılığa başvuran Tatlıcı, geçen yıl da eşinin mezarına gitmiş, üzerine bıçak saplanmış fotoğrafını görmüş ve fotoğrafın altındaki "Daha çok ağlayacaksın. Bu miras kimseye yar olmayacak" yazısı nedeniyle savcılığa başvurmuştu. İş insanı Tatlıcı, 2009'da ölmüş, 3 milyar dolarlık serveti çekişmlei miras davalarına konu olmuştu.

İŞTE O MEKTUP: TALEPLERİ KABUL EDİN

İşte mektupta yazanlar:

"Salih Tatlıcı'nın ölümünden sonra miras olaylarınızı yakından takip ediyorum. Bu gidişatla bu miras kimseye yaramayacak. Bunu yazın bir kenara. Bunların kafası çok bozuk ve 'O mirası yar edecek değiliz' diyorlar. Rahmetliye de laf ediyorlar mirası size bıraktığı için. Ölmüş adama bile saydırıyorlar. Ayağınızı denk alın. Nurten'in peşine adam taktılar. Gün gün, saat saat nereye gittiğini ve ne yaptığını takip ettiriyorlar. 14 Ağustos 13.00 ..., 18 Ağustos 10.00 Yeniköy Mezarlık, 12.30 Emirgan Korusu, 5 Eylül 12.00 Suadiye ve 11 Eylül 13.00'te İstinye market.. 'İkisini de hapse attıracağız' diyorlar.

Yurt dışında davalar açmışlar ve kazanmışlar, çok seviniyorlar. Ben bu aileyi iyi tanıyorum. Bu iş sizi çoktan aştı haberiniz olsun. Mezarlıktaki bıçak olayını unutmayın. 'Hala akılları başlarına gelmedi' diyorlar. Size tavsiye. Bir an önce oturun, konuşun, anlaşın ve bu işi çözün. Taleplerini kabul edin. Yoksa miras elinizden gidecek. Ömrünüz yeterse belalı işler ve insanlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Kim olduğum niye yazdığım önemli değil sadece mektubu ilgili kişilere ulaştırın."