Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan umut verici açıklamalar: Koronavirüste 7 hafta hesabı

Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede yeni veriler ve tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, gerek tedavi gerekse vaka sayılarının düşüşe geçmesinin beklendiği ‘pik’ noktası (vaka sayısının en yüksek olduğu nokta) ve ‘plato’ yani yatay seyir çizmesiyle ilgili umut verici açıklamalarda bulundu:

322 BİN KİŞİ FİLYASYON ÇALIŞMASINDA

“Sizden isteğim, hazır mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp, evinize taşımayın. Evinizde kalın, sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin kahramanlarıdır.

Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Filyasyon çalışmaları ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu. İstanbul’da 1200 araçlı ekip filyasyon için devrede. Türkiye’de toplam 4 bin 500 küsur araçlı kişi sahada. Bunu çok ciddi yapıyoruz.

TEDAVİDE OLUMLU SONUÇ

Temaslı veya semptomu olan vatandaşımız erken tedavi için mutlaka sağlık kuruluşlarımıza maskesine takarak gelmeli, bu tedaviyi erkenden alma çabası içinde olmalı... Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç oluşturduk. Tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük. Erken tedaviye başlayanlarda yoğun bakım oranı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatürreye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatürre oranlarını düşürmüştür.

YAŞLILARDA POZİTİF ORANI DÜŞTÜ

65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35’i, 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18’e düştü. Vaka sayımızda artış devam ediyor. Ama bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

REHAVETE KAPILMAYALIM

Önümüzdeki günler, bir dalgalanma olmazsa, bir hafta 10 gün içinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Ortalama dünya örnekleri ve Çin, Güney Kore ülkelerinden edindiğimiz bilgilere göre 2 hafta sonra plato olabileceğini, devamında 2-3 hafta içinde de düşeceğini düşünüyoruz. Bütün bunlar bizi rahatlatmamalıdır. Yeni bir dalga olmaması için vatandaşımız tedbirlerinden vazgeçmemelidir, biraz daha sabır diyoruz.”

DSÖ BİLDİRİMLERİMİZİ TAKDİRLE ANIYOR

(Ölüm rakamlarında tek kod iddiası) Ölümü sonrası testi çıkanlar pozitifse onlar da ilave oluyor. DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) bu noktada Türkiye ile ilgili hiçbir sorunu yok. Sorun olduğunu söyleyenler DSÖ, Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ofisi Direktörü’nün açıklamasına baksınlar. Üstelik bizim hem vaka hem ölüm oranlarını ne kadar şeffaf yaptığımızı belirten açıklamaları da oldu. DSÖ şunu söylüyor, PCR testi yapılmadığı ülkeler için olabilecek bir kod, yani şüpheli dediğimiz bir kod. Bunun dışında PCR testinin yapıldığı ülkeler için de ikinci bir kod veriyor. Türkiye için verilmesi gereken kod doğrulanmış vaka şeklinde. DSÖ de yaptığımız bildirimleri takdirle anıyor. Ülkemize, sağlık çalışanlarımıza, sağlık ordumuza güvenelim. (23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olur mu) Gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir.

126 CAN KAYBI

17 Nisan koronavirüs verilerini de açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle toplam test 558 bin 413 oldu. 4 bin 353 yeni vaka ile 78 bin 546’ya ulaştık. Can kaybımız maalesef 126. 1542 hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 iyileşen hastamız oldu. Yoğun bakım, entübe hasta sayımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız hızla artıyor” bilgilerini verdi.

OVALI’NIN SÖZ ETTİĞİ İLAÇLA İLGİLİ AÇIKLAMA: SOSYAL MEDYADAN UMUTLA OYNANMAZ

Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye’de ruhsatlı bir ilaç. Kistik fibrozlu hastaları, yani akciğer sorunlu, akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve faydası görülen bir ilaç. COVID-19’la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmalarının başladığını biliyoruz. Türkiye’de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili Kovid-19’a özel çalışmayı yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili merkeze de 23 Mart’ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. Çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli, hem stratejik bir iştir, sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı umutlar tüketilerek ifade edilemez.

MECLİS’E TEŞEKKÜR

Bakan Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa için TBMM’ye teşekkür etti: “Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize, sağlık çalışanlarım adına teşekkür ediyorum.”