Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif yasalaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemelerin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Koca paylaşımına "Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Katkı veren Sn. Milletvekillerimize teşekkür ederim" notunu düşerek şu açıklamayı yaptı:

Sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan ihtiyaç ve talepler her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Daha iyi ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki rekabet gücünün korunması amacıyla yapılan düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda 21 Şubat 2024 tarihinde kabul edilmiştir. İradeleri, çaba ve katkıları için Saygıdeğer Milletvekillerimize teşekkür ederim.

Kanunla,

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1. Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışabilmesi sağlanmaktadır.

2. Ebelik mesleğinin görev tanımı güncellenerek ebelerin yetkileri artırılmaktadır.

3. Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda sosyal pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bağlı yan dal olarak ihdas edilmiş ve ayrıca yoğun bakım yan dalının bağlı olduğu ana dallara acil tip ana dalı eklenmiştir.

4. İlaçların ruhsatlandırılması ve denetim süreçlerinde düzenlemeler yapılmaktadır.

5. İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılmaktadır.

6. Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılmaktadır.

7. Bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sağlık kurumlarından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler kapsamında personele verilen ödeme %65'ten %85'e yükseltilmekte ve yükseköğretim kurumlarıyla uygulama birliği sağlanmaktadır.

8. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirlenmiştir.

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9. Öğretim elemanlarının hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendirilerek sözleşme fesih koşulları belirlenmektedir.

10. Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınmıştır.

11. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensuplarına rücuya yönelik madde yeniden düzenlenmektedir. Böylece Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları, tibbi malpraktis sonucu rucu yönünden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla aynı haklara sahip olmaya devam edecektir.

12. İdare tarafından ödenen tibbi malpraktis tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsili sağlanmaktadır.

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13.4924 sayılı Kanun'a tabi atanabilecek sözleşmeli personel sayısı artırılmıştır.

14.4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirlenerek disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrolarına dönüşleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

15. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturulmuş, sözleşme feshi keyfiliğe fırsat verilmeksizin belirli kriterlere bağlanmıştır.

16. Hastane koordinasyon kurulu kurulmuştur. Böylece hastane hizmetlerinin daha verimli, etkin ve koordinasyon içerisinde sunulması temin edilmektedir.