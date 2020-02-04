Son dakika haberi: Operasyon haberleri art arda geldi! Toplam 206 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Haklarında soruşturma yürütülen zanlılardan bazılarının KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asya'daki hesaplarında "artış" belirlendiği öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 43'ünün örgütün sözde "mütevellisi" olduklarına dair ihbar ve beyanların bulunduğu belirtildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'deki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında oldukları öğrenildi.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten, 25'i muvazzaf, 15'i ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli, biri de sivil olmak üzere 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 20 ilde belirlenen adreslere, gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ediyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin verdikleri bilgi kapsamında, şüphelilerin askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından, asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullanıldığı tespit edilen sabit hatlardan arandıkları kaydedildi.



KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 10 GÖZALTI KARARI



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 7 ilde bir öğretmen ile 4'ü muvazzaf 9 askerin gözaltına alınması için başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.



22 İLDE 'MAHREM İMAM' OPERASYONU



Konya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 22 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele örgütte "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınacaklar listesinde "polis ve askeri personel abisi" açığının karşılanması husunda uygun vasıflara sahip kişilerin belirlenmesi ve mahrem yapıda görevlendirilmesinde, "İl Eğitim Danışmanlığı" yaptığı iddia edilen Yusuf Ziya Y'nin de olduğu, bu kişinin, terör örgütü tarafından tek çatı altında birleştirilen İstanbul'daki Bahçelievler, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinden sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.



ADLİYE VE CEZAEVİ YAPILANMASI...

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.



FETÖ'NÜN TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON





Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "TÜBİTAK/Siber mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleriyle tespit edilen 5 mahrem imam, 8'i aktif TÜBİTAK çalışanı, biri aktif HAVELSAN çalışanı, 7'si ihraç TÜBİTAK çalışanının da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerden 14'ü belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.







