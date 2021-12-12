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Son dakika haberi: Omicron varyantı Türkiye'de! Bakan Koca yeni mutasyonun görüldüğü illeri açıkladı

#Omicron#Varyant#Türkiye
Son dakika haberi: Omicron varyantı Türkiyede Bakan Koca yeni mutasyonun görüldüğü illeri açıkladı

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi. Bunlardan birisi İstanbul’da, 5 tanesi İzmir'de" dedi.

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Son dakika haberi.. TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.

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