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DHA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 20:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Muğla'da bir yangın daha! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

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Son dakika haberi! Muğla'da bir yangın daha! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Milas'ın kırsal Beyciler mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 15.45'te bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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