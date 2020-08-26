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Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması

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Son dakika haberi: MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması
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Son dakika haberi... Miili Savunma Bakanlığı(MSB), ''Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

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