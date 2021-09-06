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Haber Giriş: 06.09.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu! Sayı 4'e yükseldi.

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Sayı 4'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.

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