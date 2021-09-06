Son dakika haberi: MSB duyurdu! Sayı 4'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.
Terör örgütü PKK’yı vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu pic.twitter.com/wfdrM3hHOz