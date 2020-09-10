AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: MSB duyurdu! Kritik toplantı sona erdi
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.
Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle