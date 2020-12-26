DHA
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Son dakika haberi: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" dendi.
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