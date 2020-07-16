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Haber Giriş: 16.07.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın(MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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