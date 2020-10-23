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Haber Giriş: 23.10.2020 - 21:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika haberi... MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

Son dakika haberi: MSB duyurdu 2 terörist etkisiz hale getirildi

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