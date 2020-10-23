Son Güncelleme:
Son dakika haberi: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son dakika haberi... MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle