Son dakika haberi: MSB açıkladı... Terör örgütüne ağır darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden aralıksız devam eden operasyonlarla, terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor. Kahraman Mehmetçik, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde, son 24 saatte, Irak kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu. Kahraman ordumuzun hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terör operasyonları hız kesmeden devam edecek."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor.



Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. https://t.co/NflknyaqvL pic.twitter.com/SSadXSDmUM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020