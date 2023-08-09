Son dakika haberi... MSB acı haberi duyurdu! 5 asker şehit oldu

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MSB, haberi sosyal medyadan duyurdu. Bakanlık, dün 19.35'te yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ve İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhâl hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."



YARALI 2 ASKER ŞEHİT OLDU



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz ateşi sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin şehit olduğunu duyurdu.

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ŞEHİDİN ELAZIĞ’DAKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın acı haberi, Ulukent Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Altınbaş'ın şehadet haberinin duyulması üzerine yakınları taziyeye geldi.

Şehidin cenazesinin, 2012 yılında görevi başındayken şehit olan babası Kadir Altınbaş'ın Ankara'da bulunan naaşının yanına defnedileceği öğrenildi.

Fatih Uğur Altınbaş

DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Özek'in şehadet haberi Denizli'nin Buldan ilçesi Beyler Mahallesinde oturan Ayhan (53) ve Aysel Özek (48) çiftine, Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, askeri yetkililer tarafından verildi. Belediye ekipleri tarafından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Haberin verilmesiyle fenalık geçiren baba Ayhan Özek, acil sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kemal Özek

KEMAL ÖZEK'E ŞEHİT AKRABASININ İSMİ VERİLDİ

Şehit Özek'in 29 yaşındaki kardeşi Ali Özek'in ise de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehit Kemal Özek'in ismini aldığı babasının amcası olan Kemal Özek'in ise 1981 yılında Kırklareli'de vatani görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının karargaha düşmesi soncu şehit olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Uğur Özdemir, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan şehit oldu. Özdemir’in şehadet haberi, Gaziantep'in Gaziler Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Bayram Özdemir ile annesi Fatma Özdemir, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.



Bekar olan şehit Uğur Özdemir’in cenazesi yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Uğur Özdemir

HANİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK



Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi yarın Diyarbakır’ın Hani ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hani Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu Hani ilçemiz Çardaklı Mahallesi Havdiyan Mezrası nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz” denildi.

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SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale’nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Özkan Kale