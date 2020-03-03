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DHA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 21:45,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: MSB acı haberi açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

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Son dakika haberi: MSB acı haberi açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı bölgesinde rejimin açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 9 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" denildi.

’299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Açıklamada ayrıca, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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