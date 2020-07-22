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DHA- AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... MSB: 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

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Son dakika haberi... MSB: 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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