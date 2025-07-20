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Son dakika haberi... MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan partilere 'Terörsüz Türkiye' ziyareti

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#MİT#İbrahim Kalın#Terörsüz Türkiye
Son dakika haberi... MİT Başkanı İbrahim Kalından partilere Terörsüz Türkiye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 18:41

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

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"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

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#MİT#İbrahim Kalın#Terörsüz Türkiye

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