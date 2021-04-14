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Haber Giriş: 14.04.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Masum Türker'den CNN Türk'te önemli açıklamalar

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Son dakika haberi: Masum Türker'den CNN Türk'te önemli açıklamalar

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Türker, CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede" tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker'in CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şöyle:

* Bir ülkeyi tehdit ederseniz parasıyla tehdit edersiniz, borçla tehdit etmezsiniz. 2004 yılından sonra adım adım kuruldu. Türkiye'de aracı kurumlarının büyük kısmı yabancı şirketlerdir. Ben içi acıyan bir insanım. Bu iktidar var diye birilerinin Türkiye'yi soymasına göz yumamam. Hepimizin milliyetçi olması lazım.

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