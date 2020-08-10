Son dakika haberi... Manukyan’ın olağanüstü mirası! Şimdi kimin olacak?

KEROPE Çilingir, son iki yıldır hem genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın mirasına ortak olmak isteyen Muşlu Bekiran aşiretine mensup 36 kişiyle, hem de kendi ailesiyle mahkemelik olmuştu.



36 KİŞİDEN OĞUL ÇİLİNGİR’E DAVA



Kerope Çilingir’e ilk davayı Manukyan’ın mirasına ortak olmak isteyen 36 kişi açmıştı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan tereke davasında 36 mirasçı Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını öne sürmüştü. Dilekçede, “Matild Manukyan, hem babasının hem de halası Susan Chah Mouradian’ın mirasına konmuştur. O öldükten sonra da müvekkillerime geçmesi gereken tüm mal varlığına Kerope Çilingir konmuştur” demişti. Mahkeme geçen yıl ara kararını açıklamış ve gelen nüfus kayıtlarındaki bilgilere göre Matild Manukyan’ın çıkan tüm mal varlıkları üzerine tedbir kararı konulmasını hükmetmişti.

BU KEZ MANUKYAN’IN TORUNUNDAN DAVA

Tereke davası devam ederken Kerope Çilingir’in kızı Dora Çilingir, babasının uzun bir süre ortadan kaybolduğunu, bir otel odasında yarı ölü halde bulunduğunu iddia ederek vesayet altına alınması için dava açmıştı. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ve 2019 Haziran’da Neslihan Çilingir ile evlendiğini öne süren Dora Çilingir evlenmenin iptalini istemişti. Dilekçede, “Kerope Çilingir, özel bir hastanede tedavi edilirken Neslihan Çilingir ve çevresindekiler tarafından hastaneden izinsiz çıkarılıp evlendirilmiştir” denilmişti.

TORUNDAN ÜVEY ANNEYE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Dora Çilingir ayrıca üvey annesi hakkında savcılığa şikayetçi olmuş ve Neslihan (Karaman) Çilingir hakkında inceleme başlatılmıştı. Savcılık, Kerope Çilingir’in eşi Neslihan Çilingir’den şiddet görme ihtimaline karşı korunmasını talep etmişti. Mahkeme de Haziran ayında Neslihan Çilingir’in eşi Kerope Çilingir’e önce 2 ay, yaklaşmamasına karar vermişti. Dora Çilingir 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden mahkemeye başvurmuş, mahkeme bu defa Neslihan Çilingir’in 3 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar vermişti.

Dora Çilingir’in iddialarının asılsız olduğunu belirten Neslihan Çilingir, mahkemenin bu kararına itiraz etmişti. Neslihan Çilingir’in avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu, “Neslihan Çilingir ile Kerope Çilingir 10 yıldır birlikte yaşamaktadır. Evlilikleri boyunca da taraflar arasında herhangi bir fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet asla yaşanmamıştır” demişti. Ancak mahkeme bu itirazı reddetmişti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU



KEROPE Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan. Annesi Matild Manukyan’dan kalan taksi işletmesi sağlayan Rent A Car şirketi olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970’de kızı Dora Çilingir ve 1971’de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir’in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu.

Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Sevil Çilingir’den boşandı. Kerope Çilingir’in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yapmıştı. Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

YÜZLERCE İŞ HANI, DAİRE...

MATİLD Manukyan’ın dava dosyasında yer alan malvarlığı:

Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5 adet 5’er yıldızlı otel,

Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel,

İstanbul’da 2 fabrika,

Kınalıada ve Büyükada’da iki köşk,

İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı,

Yalova’da yüzlerce daire ve arsa,

Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa,

Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro

220 taksi,

Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler.

DAVADA MUHATABIMIZ DEĞİŞTİ



Kerope Çilingir’in vefatının ardından eşi Neslihan Çilingir açıklama yapmak istemedi. Manukyan’ın mirasçısı olduğunu iddia ederek davalık olduğu 36 kişinin avukatı Oktay Köse ise “Kerope’nin ölmesinin bu aşamada bize ne zararı ne de yararı var. Sadece muhatabımız değişti. Kızı Dora ve eşi Neslihan hanım bundan sonraki muhatabımız olacak. Biz sahte nüfus kayıtlarının düzeltilip Manukyan’ın gerçek sahiplerine geçmesini istiyoruz. Manukyan’ın mal varlığına mahkeme tedbir koyduğu için şu an resmi olarak malvarlığından kimse faydalanamıyor. Sadece kızı Dora, birtakım şahıslar vasıtasıyla bir kısım yerlerden kira topluyor” dedi.