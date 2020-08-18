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Haber Giriş: 18.08.2020 - 02:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Manisa'da korkutan yangın!

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Son dakika haberi: Manisa'da korkutan yangın!
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Son dakika haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Son dakika haberi... Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

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