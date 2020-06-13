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AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Malatya'da trenler çarpıştı! Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Son dakika haberi: Malatya'da trenler çarpıştı! Bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Malatya'da iki yük treni çarpıştı, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor

Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.  Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.  Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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