Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye üyelik tepkisi: Ukrayna için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın üyeliği için gösterdiği hassasiyeti Türkiye için de göstermesi gerektiğini belirterek, "AB üyelerine diyorum ki, Türkiye'yi niçin AB'ye almakta hâlâ endişe ediyorsunuz, veya almıyorsunuz? Yoksa, Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" ifadelerini kullandı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



* Türkiye-Kosova arasındaki süreci etraflıca değerlendirme imkanımız oldu. Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.



TÜRK FİRMALARINDAN KOSOVA'YA BÜYÜK YATIRIM



* Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne atfettiğimiz değer malumdur. Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak, ilk günden itibaren Kosovalı kardeşlerimize destek verdik. Türk firmaları Kosova'ya 400 milyon Euro'ya varan yatırım yaptı.



* 2019 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ticaret hacmimizde olumlu bir seyir yakalanmıştır. Ticaret hacmimiz salgına rağmen geçtiğimiz sene 600 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Salgının atlatılmasıyla bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum.



FETÖ'YLE MÜCADELE



* Bölgemizdeki ve ötekimizdeki tüm aktörlerin, bölgesel barışı ve istikrarı öne çıkarması elzemdir. Türkiye'nin Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini desteklemektedir. Görüşmemizde FETÖ'yle müşterek mücadelemizi de ele aldık. Değerli meslektaşıma atılmasını beklediğimiz adımlara dair haklı beklentimizi ifade ettim.



SADRİU: KOSOVA'NIN NATO'YA GİRMESİNİN ZAMANI GELMİŞTİR



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek beklediklerini belirterek, "Kosova'nın NATO'ya girmesinin zamanı gelmiştir. Türkiye'nin bu konudaki rolü çok önemli. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna halkına verdiği desteği takdir ediyorum. Bu durum kıtamız için çok zor bir durumdur. Rusya'nın amaçları bellidir. Sadece Ukrayna'ya yönelik değildir. Batı Balkanlar'da istikrarsız yaratmak da buna dahildir. Sırbistan'a doğrudan destek vermektedir. NATO üyeliği konusunda Türkiye gibi ülkelerin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



SORU-CEVAP

KOSOVA'NIN NATO'YA ÜYE OLMASI KONUSUNDA DESTEK OLACAK MISINIZ?



Bildiğiniz gibi Kosova'nın tanıması noktasında ilk adım ABD tarafından atılmıştı. İlk tanıyan ülke Amerika olmuştur. O zamanlar ben Başbakandım. Kabine toplantısınaydım. Haberi aldım. İkinci tanıyan ülke biz olduk. Ondan sonraki süreçte de Kosova'nın dünya genelinde tanınması için her türlü adımları attık. Başbakan dostlarımla, dış işleri bakanlarım da aynı şekilde muhataplarıyla çalışmalarını yaparak Kosova'nın tanıma sürecini hızlandırdı. NATO konusuna gelince. NATO'nun tabii önemli bir üyesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir sorunu yok. Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız ve NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız.

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TÜRKİYE'NİN AB'YE TAM ÜYELİĞİ KONUSUNDA OLUMLU BİR BEKLENTİNİZ VAR MI?



Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu. Ve Ukrayna'yı AB'ye alma süreci. Biz kimseyi tabii AB'ye alın almayın, böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme. Bu AB üyelerine de ben diyorum ki Türkiye'yi niçin AB'ye almakta hala endişe ediyorsunuz, veya almıyorsunuz? NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz. Tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını hep savunduk. Bugün de savunuyoruz.



Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Ama AB konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki, "Şu anda Ukrayna ile gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye içinde gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Türkiye ile savunma sanayi işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran, biz beraberiz, biz müttefikiz. Bize araç gereç mühimmat niye vermiyorsunuz? Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de , AB üyeleri de laf üretiyor. Aynen Ukrayna'nın başına gelen bu tür sıkıntıları, Zelenski konuşmasını yapıyor, ayakta alkışlıyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke. Her zaman mazlumun, mağdurun yanında bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir önce ateşler kesilsin.