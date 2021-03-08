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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan flaş koronavirüs uyarısı! "Vaka sayıları artıyor" dedi ve ekledi: Kendi polisiniz olun
GeriGündem Son dakika haberi: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan flaş koronavirüs uyarısı! "Vaka sayıları artıyor" dedi ve ekledi: Kendi polisiniz olun
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 23:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan flaş koronavirüs uyarısı! "Vaka sayıları artıyor" dedi ve ekledi: Kendi polisiniz olun

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Son dakika haberi: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan flaş koronavirüs uyarısı! "Vaka sayıları artıyor" dedi ve ekledi: Kendi polisiniz olun

Son dakika haberine göre; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte koronavirüs vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" diyerek uyarıda bulundu.

Koronavirüs haritasında yüksek risk grubunda turuncu renkte olan Kocaeli’de 100 binde 99.18 olan vaka sayısı 112.25’e yükseldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vaka sayısının artması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yavuz, "Sevgili Kocaelili kardeşlerim, Valilik olarak 1 milyon 65 bin denetim gerçekleştirdik. Kamu çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu esnada Covid-19’a yakalanan iki polisimiz hayatını kaybetti. Özetle vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" ifadelerini kullanarak, uyarıda bulundu.

Son dakika haberi: Kocaeli Valisi Seddar Yavuzdan flaş koronavirüs uyarısı Vaka sayıları artıyor dedi ve ekledi: Kendi polisiniz olun

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