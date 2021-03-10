Son dakika haberi: Kırmızı kategoride yer alan Sakarya’da 3 bin 1 kişi karantinada

Kırmızı kategoride yer alan Sakarya'da koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamaları devam ediyor. Sakarya Valiliği il genelindeki karantinalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Sakarya Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 3 mahalle, 3 sokak ve 1 sitede, toplamda 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulandığını, salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği açıkladı.