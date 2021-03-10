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Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 18:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kırmızı kategoride yer alan Sakarya’da 3 bin 1 kişi karantinada

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Son dakika haberi: Kırmızı kategoride yer alan Sakarya’da 3 bin 1 kişi karantinada

Sakarya Valiliği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde toplam 3 bin 1 kişiye karantina uygulandığını açıkladı.

Kırmızı kategoride yer alan Sakarya'da koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamaları devam ediyor. Sakarya Valiliği il genelindeki karantinalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Sakarya Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 3 mahalle, 3 sokak ve 1 sitede, toplamda 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulandığını, salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği açıkladı.

Son dakika haberi: Kırmızı kategoride yer alan Sakarya’da 3 bin 1 kişi karantinada

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