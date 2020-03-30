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DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

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Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü ve feribot seferlerinin bugün 17.00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır'' dedi.  Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti.

 

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