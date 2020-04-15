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AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 06:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi... Ve tahliyeler başladı

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Son dakika haberi: İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi... Ve tahliyeler başladı
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İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte tahliye işlemleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.

Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.

Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

 

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