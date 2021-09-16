Son dakika haberi: İmamoğlu veto etmişti, İBB Meclisi kabul etti! Sağlık çalışanlarına müjde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Musa Orhan davası... Tutuklama talebine ret kararı verildiMusa Orhan davası... Tutuklama talebine ret kararı verildi#Musa Orhan
Tüfekle ateş açtı, Silahı nereden buldun sorusuna verdiği cevap şaşırttıTüfekle ateş açtı, 'Silahı nereden buldun' sorusuna verdiği cevap şaşırttı#Av Tüfeği
ABDde Cumhuriyetçiler Talibanın terör örgütü listesine alınmasını talep ettiABD'de Cumhuriyetçiler Taliban'ın "terör örgütü listesine" alınmasını talep etti#ABD
Kocaelispor 3-1 BalıkesirsporKocaelispor 3-1 Balıkesirspor#Kocaelispor
Vodafone Freezone ödüllü turnuva sistemi başladıVodafone Freezone ödüllü turnuva sistemi başladı#Vodafone Freezone
Son dakika haberi: Fitch, Türkiyenin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2ye yükselttiSon dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti#Fitch
İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi#İran
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: İmamoğlu veto etmişti, İBB Meclisi kabul etti! Sağlık çalışanlarına müjde

#Sağlık Çalışanları#İBB Meclisi#İSPARK
Son dakika haberi: İmamoğlu veto etmişti, İBB Meclisi kabul etti Sağlık çalışanlarına müjde

İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı yıl sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.

Haberin Devamı

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren ve temmuz ayında meclisten geçtikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilen karar yeniden gündeme geldi.

Komisyon, kararın yeniden meclisten geçmesi ve oluşacak zarar için de İSPARK'a sübvanse ödemesi yapılmasının uygun olduğunu bildirdi.

Yapılan tartışmaların ardından gündem maddesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ''ısrar kararı'' olarak kabul edildi.

Son dakika haberi: İmamoğlu veto etmişti, İBB Meclisi kabul etti Sağlık çalışanlarına müjde

HAFRİYATLAR İÇİN İLÇE BELEDİYELERİNE ÖDEME YAPILACAK

MHP grubu tarafından mayıs ayında verilen, İSTAÇ AŞ tarafından işletilen hafriyat alanlarına döküm amacıyla giden araçların yol açtığı zararların telafisi için sahaların bulunduğu ilçe belediyelerine işletme cirosunun yüzde 20+KDV'si tutarında ve 3 aylık dönemlerde ödeme yapılması, devlete ait binalardan çıkacak hafriyat toprağının döküm bedellerinden yüzde 50 indirim yapılması önergesi meclis gündemine geldi.

Teklifi inceleyen komisyonlar, hafriyat sahalarının işletme cirosunun yüzde 5+KDV tutarının, özel işletmeciler tarafından işletilen sahalara verilen izin karşılığında alınan ödemenin ise yüzde 10’unun sahanın bulunduğu ilçe belediyesine aylık olarak İBB Başkanlığı tarafından aktarılması uygun bulundu.

Haberin Devamı

Yapılan müzakerelerin ardından gündem maddesi komisyon görüşü doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Çalışanları#İBB Meclisi#İSPARK