Son dakika haberi: İlk kez görüntülendi! İşte FETÖ'nün 7 yıldızlı ihanet yuvası...

Fetullah Gülen için "Bir tebessümüne tüm malımı bağışlarım" diyen firari Akın İpek'in örgüt elebaşısı için yaptırdığı dev saray görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Melek İpek'i tahliye ettirdiği saray, 17-25 Aralık'taki darbe girişimi başarılı olup hükümet devrilseydi, ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'in Türkiye'de ikamet edeceği yer olacaktı. ABD'deki Beyaz Saray'ı andıran devasa malikanede yok yok…

61.5 MİLYON TL'YE MAL OLDU



Ankara İncek'te bulunan, Mogan ve Eymir gölleri sırtlarında yer alan, Çankaya'ya 15 dakika mesafedeki dev saray için inşaat ruhsatı 2013'te Gölbaşı Belediye İmar Müdürlüğü'nden alındı. 2015'te tamamlanan saray o dönemde toplam 61.5 milyon TL'ye (4.7 milyon TL arazi, 45 milyon TL inşaat, 11.8 milyon TL antika ve eşyalar) mal oldu.

Devasa yapının tepeden görüntüsünü...



3 PARSEL 18 BİN METREKARE



Dev sarayın inşa edildiği arazi, 3 parselden oluşuyor. Birinci parselde ana bina bulunuyor. 14.182 metrekare açık, 7.379 metrekare kapalı alanda, ikiz iki 4 katlı villadan oluşan ana binanın yanı sıra konukevi, sohbet odası, müştemilat, üç ayrı, havuz, fırın (kuyu, taş, pide) da yer alıyor. Bir diğer parselde ise 1.634 metrekarelik kapalı alanda Akın İpek'in kardeşine tahsis edilen ayrı bir villa daha var.



MÜŞTEMİLATI DAHİ SARAY GİBİ…



Müştemilat olarak düşünülerek yapılan bina bile saray gibi… 2.100 metrekare açık, 631 metrekare kapalı alandan oluşan müştemilatta her biri 100'er metrekarelik, 3 oda bir salondan oluşan tek katlı 6 ayrı ev bulunuyor. İhtişamlı görünümüyle çiftlikten çok devlet büyüğü ya da diplomatik amaçla inşa edilen bir yer olduğu anlaşılan sarayın her tarafından şatafat ve lüks akıyor.

Burası FETÖ elebaşısının kalacağı sarayın giriş katı... Üç büyük koltuk takımının olduğu ana girişte şömineden, antika eşyalara, ipek halılara kadar her şey şatafat içinde...



HAİNLERİN SÖZDE KABİNE MASASI!



YÜRÜYÜŞ yollarının, hamakların, çardakların yer aldığı bahçede bir bina da konukevi olarak inşa edilmiş! 842 metrekarelik konukevinde, 1 dinlenme odası, salon ve yemek odaları ile mutfak bulunuyor. Dubleks binanın girişinde 30 kişilik antika dev bir masa göze çarpıyor. Burasının FETÖ'nün darbe girişimleri başarılı olsaydı, Bakanlar Kurulu'nu toplayacağı yer olarak dizayn edildiği belirtiliyor.



'15 TEMMUZ MÜZESİ OLABİLİR'



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bu devasa yapının bir devlet başkanının yaşayabileceği saray olarak düşünüldüğünü belirterek, "Burası bir ailenin yaşayacağı yer değil. Örgüt elebaşı için yapıldığı tüm detaylardan anlaşılıyor" dedi. Gülal, Beyaz Saray'ı andıran şatafatlı, lüks malikaneyi ne yapacaklarına ilişkin sorulara da yanıt verdi: "Henüz Cumhurbaşkanımız ile konuşmadık. Ama burayı satmamak gerekir. Zira, paradan daha ziyade sembolik bir anlamı var. Buranın kapısına mutlaka Cumhurbaşkanlığı logosunu koymamız gerekir. Benim önerim, 15 Temmuz Müzesi haline getirilebilir ya da Dışişleri Bakanlığı ile konuşulup, yabancı misafirler için rezidans olarak da kullanılabilir."

30 KİŞİLİK SİNEMA SALONU YAPMIŞ!



SARAYDA yok yok… Ana binanın zemin katında masaj odasından, bateri ve piyanonun olduğu müzik odasına, 30 kişilik sinema salonundan koca bir hamam ve saunaya hatta fitness salonuna kadar birçok bölüm yer alıyor.



11 TANE YATAK ODASI



ANA bina olarak dizayn edilen 4 katlı bölümde, 5'i süit, 6'sı 130 metrekarelik olmak üzere toplam 11 yatak odası var. 200 metrekareden daha büyük olan süit yatak odalarında giyinme odaları, dinlenme odası olarak dizayn edilen salonlar, altın suyuna batırılmış musluklarla dizayn edilmiş banyo ve tuvaletler dikkat çekiyor. Şöminelerin olduğu 5 adet salonun yer aldığı ana binada 2 de mutfak göze çarpıyor. Tamamı ithal malzemelerle donatılan mutfaklarda soğuk odalar, yemek asansörleri dahi düşünülmüş!



SOHBET ODASI PENSİLVANYA'YLA BİREBİR…



BAHÇEDE süs havuzu ve olimpik havuz (141 metrekarelik) dikkat çekiyor. 435.7 metrekarelik sohbet odası dahi yapılmış. Her ne kadar FETÖ firarisi Akın İpek ve annesi Melek İpek bölümün mescit olarak dizayn edildiğini iddia etse de bu alanın örgüt elebaşısı için sohbet odası olarak dizayn edildiği tasarımından anlaşılıyor. Oda, tıpkı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evini andırıyor.