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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos kutlaması' mesajı

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Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos kutlaması' mesajı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Altun, ‘’Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.’’ ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Altun’un Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.

Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir.

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