MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
GeriGündem Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 21.03.2020 - 19:15,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.

Son dakika haberler...  Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. Kamuoyuna sargıyla duyurulur" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle