Son dakika haberi: HDP’li vekile tecavüz fezlekesi! 'Ayaklarına sıkarım diye tehdit etti'

Son dakika haberi... HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı. Müşteki kadın D.K. ifadesinde, hem şüpheli milletvekili Tuma Çelik’e hem Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı’na çarpıcı suçlamalarda bulundu.

‘SEÇİMDE BİRLİKTE ÇALIŞALIM’

D.K., Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na 25 Aralık 2019’da verdiği ifadesinde şu iddialarda bulundu: “HDP Milletvekili Tuma Çelik seçimde birlikte çalışmayı teklif etti. Çocuklarım olduğunu ve aile içi sorunlarım bulunduğunu söyleyip kabul etmedim. Ama Çelik, ‘Amca kızı gel bize gidelim, hem bir kahve içer hem de sorunlarını konuşuruz’ dedi. Beni Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evine götürdü. Evde kahve içtikten sonra bana tecavüz etti. O gün, özel günümdü. Salondaki kanepenin üzeri kan lekesi oldu.

‘VEKİLİM, DOKUNULMAZIM’

Çelik’e, ‘Seni partiye şikayet edeceğim’ diye bağırdım. Bana, ‘Eğer bu duyulursa ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Yöre halkı benim için ‘Erkektir bir zamparalık yaptı’ der. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız’ dedi.

‘AYAKLARINA SIKARIM’

Sonra beni Batman’a getirerek evime bıraktı. Bir ay sonra olayı kız kardeşime anlattım, sonra ailem öğrendi. Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı E.T.’nin yanına giderek, Çelik’in ihraç edilmesini ya da istifa ettirilmesini istedim. Ama E.T., ‘Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım. Midyat topraklarında barındırmam’ diye beni tehdit etti. Bunun üzerine Süryani Derneği’ni taşladım. Hakkımda ‘tehdit ve hakaret’ten soruşturma başlatıldı. Şikayetten vazgeçmeleri karşılığında bana, ‘Partiye yönelik yıpratma çabalarıdır, Tuma Çelik ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur’ şeklinde evrak imzalattırıldı. Evrakı imzaladıktan sonra şikayetten vazgeçtiler. Olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu, aile birlikteliğim sonlandı. Evi ve çocukları terk etmek zorunda kaldım.”

SAVCI: YETERLİ DELİL VAR

D.K, milletvekili Çelik’le yaptığı WhatsApp görüşmeleri kayıtlarını da dosyaya sundu. D.K’nın Çelik’e, “Hayatımı bitirdin” şeklinde mesajlar gönderdiği öğrenildi. HTS kayıtlarında, müşteki ile şüpheli arasında değişik tarihlerde görüşmelerin bulunduğu belirlendi. Başsavcılık, 30 Mart 2020 tarihinde, yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu ifadelerine yer vererek fezleke hazırladı.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

◊ Kendisine yönelik komplo kurulduğunu öne süren Çelik, “Bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadın yaptığı bu iftiraları partime ve daha birçok yere taşıdı. Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikâyette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke, TBMM’ye ulaşması sonrasında hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22 Temmuz 2020 tarihli toplantısının gündemine alındı. Olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım.” HDP’den yapılan açıklamada da şöyle denildi: “Konu 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmış, Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Meclis Grup Yönetimimiz, Çelik’in, tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur.”

KADIN MECLİSİNDEN AÇIKLAMA

HDP Kadın Meclisi’nden de tecavüz iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, tecavüze uğradığı öne sürülen kadınla pandemi süreci başlamadan önce görüşüldüğü belirtilerek, “Bu görüşmelerimizde ısrarla sormamıza rağmen taciz veya tecavüze ilişkin herhangi bir beyanı olmamıştır” denildi. (◊ Rifat BAŞARAN / ANKARA)