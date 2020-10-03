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Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:40 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören

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Son dakika haberi... Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören
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Son dakika haberi... Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) için TBMM'de tören düzenlendi.

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  • Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMMde tören
  • Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMMde tören
  • Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMMde tören
  • Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMMde tören
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AK Parti'nin kurucularından 58 ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Zeki Ergezen, kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski ve yeni milletvekilleri ve Ergezen'in yakınları katıldı. Törende torunları, Ergezen'in fotoğrafını taşıdı.

Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne götürüldü.

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