MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Emekliye bayram ikramiyesinde zam tutarı belli oldu
GeriGündem Son dakika haberi... Emekliye bayram ikramiyesinde zam tutarı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Emekliye bayram ikramiyesinde zam tutarı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Emekliye bayram ikramiyesinde zam tutarı belli oldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 lira olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi