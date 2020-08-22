Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)
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Son dakika haberi: Edremit'te zeytinlik alanda yangın paniği
Gelen son dakika haberine göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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