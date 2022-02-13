Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için anma mesajı

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine verdi.