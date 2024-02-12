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Son dakika haberi! CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu kalp krizi geçirdi

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#CHP#Edirne#Şükrü Ciravoğlu
Son dakika haberi CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 20:08

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu kalp krizi geçirdi. Anjiyo yapılarak stent takılan Ciravoğlu'nun bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınacağı öğrenildi.

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CHP’de yapılan eğilim yoklaması sonucu en çok oyu alarak birinci çıkan ve henüz parti meclisi tarafından ataması yapılmayan Şükrü Ciravoğlu, saat 14.00 sıralarında kalp krizi geçirdi. Ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ciravoğlu’nun kalp damarlarında tıkanıklık olduğu öğrenildi.

ANJİYO YAPILDI

Acil olarak anjiyo yapılarak stent takılan Ciravoğlu, yoğun bakım servisine alındı. Yetkililer, CHP adayı Ciravoğlu’nun bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınacağını belirtti.

Dün de CHP'li İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş kalp krizi geçirmişti. Mehmet Geçmiş'in tedavisi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne devam ediyor.

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#CHP#Edirne#Şükrü Ciravoğlu

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